11ème parcours artistique place du château Venterol, 15 juillet 2023, Venterol.

Venterol,Drôme

L’Association Venterolaise des Amis de la Musique vous convie à un parcours artistique le temps d’un week end..

2023-07-15 10:00:00 fin : 2023-07-16 19:00:00. .

place du château

Venterol 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The Association Venterolaise des Amis de la Musique invites you on an artistic journey over the weekend.

La Association Venterolaise des Amis de la Musique le invita a un viaje artístico durante el fin de semana.

Die Association Venterolaise des Amis de la Musique lädt Sie ein Wochenende lang zu einem Kunstparcours ein.

