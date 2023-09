Repas au profit de l’association Les Enfants de Kara Place du Château Valognes, 30 septembre 2023, Valognes.

Valognes,Manche

L’association Les Enfants de Kara organise son repas annuel à la salle du Château à Valognes.

L’animation est confiée au Groupe J-J AND CO (variété Française d’hier et d’aujourd’hui)

Le prix du repas est fixé à 17 euros (gratuit pour les moins de 10 ans)

Les bénéfices viendront en aide au Foyer Pierre du Pauvre à Kara (Togo)

Ce foyer recueille des enfants déshérités et orphelins et assure un rôle social auprès de la population locale. Venir à cette soirée, c’est l’assurance de passer un agréable moment de convivialité.

Réservation et renseignements au 06 76 59 88 19 ou au 06 42 15 37 83.

Merci de partager autour de vous..

2023-09-30 20:00:00 fin : 2023-09-30 . .

Place du Château

Valognes 50700 Manche Normandie



The association Les Enfants de Kara organizes its annual meal at the Salle du Château in Valognes.

Entertainment will be provided by Groupe J-J AND CO (French variety of yesterday and today)

The price of the meal is 17 euros (free for children under 10)

Profits will be donated to the Foyer Pierre du Pauvre in Kara (Togo)

This home takes in underprivileged children and orphans, and plays a social role among the local population. Come along to this evening, and be sure to spend a pleasant moment of conviviality.

Reservations and information on 06 76 59 88 19 or 06 42 15 37 83.

Thank you for sharing.

La asociación Les Enfants de Kara celebra su comida anual en la Salle du Château de Valognes.

La animación correrá a cargo del grupo J-J AND CO (música de variedades francesa de ayer y de hoy)

El precio de la comida es de 17 euros (gratis para los menores de 10 años)

Los beneficios se destinarán al Foyer Pierre du Pauvre de Kara (Togo)

Este hogar acoge a niños desfavorecidos y huérfanos y desempeña una función social entre la población local. Si asiste a esta velada, seguro que se lo pasará en grande.

Reservas e información en el 06 76 59 88 19 o el 06 42 15 37 83.

Gracias por correr la voz.

Der Verein Les Enfants de Kara organisiert sein jährliches Essen im Saal des Schlosses in Valognes.

Die Animation wird der Gruppe J-J AND CO (französische Varietät von gestern und heute) anvertraut

Der Preis für das Essen wird auf 17 Euro festgesetzt (Kinder unter 10 Jahren sind kostenlos)

Der Erlös wird dem Foyer Pierre du Pauvre in Kara (Togo) zugute kommen

Dieses Heim nimmt benachteiligte Kinder und Waisen auf und übernimmt eine soziale Rolle bei der lokalen Bevölkerung. Der Besuch dieses Abends verspricht einen angenehmen und geselligen Abend.

Reservierungen und Informationen erhalten Sie unter 06 76 59 88 19 oder 06 42 15 37 83.

Bitte teilen Sie es mit anderen.

Mise à jour le 2023-09-11 par Normandie Tourisme / Attitude Manche