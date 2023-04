Marché gourmand Place du château, 7 août 2023, Val de Louyre et Caudeau.

Lundi 7 août 2023 à partir de 19h à Sainte-Alvère.

Venez déguster sur place nos produits locaux, et plus encore, dans une ambiance conviviale.

La musique vous accompagnera dans les douces soirées d’été périgourdines, où habitants et touristes se retrouvent..

Place du château

Val de Louyre et Caudeau 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Monday August 7, 2023 from 7pm in Sainte-Alvère.

Come and taste our local products, and more, in a friendly atmosphere.

The music will accompany you in the soft summer evenings of Perigord, where inhabitants and tourists meet.

Lunes 7 de agosto de 2023 a partir de las 19.00 horas en Sainte-Alvère.

Venga a degustar nuestros productos locales, y mucho más, en un ambiente agradable.

La música le acompañará en las suaves tardes de verano del Périgord, donde se dan cita lugareños y turistas.

Montag, den 7. August 2023 ab 19 Uhr in Sainte-Alvère.

Probieren Sie vor Ort unsere lokalen Produkte und vieles mehr in einer geselligen Atmosphäre.

Die Musik wird Sie in die lauen Sommerabende im Perigord begleiten, wo Einheimische und Touristen zusammenkommen.

