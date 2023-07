Jeu de piste en famille : Au pas de course ! Place du Château Strasbourg Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Jeu de piste en famille : Au pas de course !

16 et 17 septembre

Place du Château

Gratuit. RDV au stand d'information place du Château.

Muni·e de ton livret, pars à la découverte du patrimoine sportif qui se cache à chaque coin de rue !

Place du Château
Place du Château, 67000 Strasbourg
Strasbourg
Krutenau
Bas-Rhin
Grand Est

Les limites de la place du Château – à l'origine le Fronhof (cour des Corvées) – sont déterminées par l'Evêque de Strasbourg dès le début du XIIIe siècle. Les édifices qui l'entourent illustrent trois périodes déterminantes de l'histoire de l'architecture de la ville. La Cathédrale et l'aile gauche de l'Oeuvre Notre-Dame (1307) témoignent de la période gothique, l'aile droite (1580) de la Renaissance et le palais Rohan est caractéristique de l'architecture française du XVIIIe siècle.

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

© Christophe Hamm

Age min 7
Age max 99

