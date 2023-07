Concert Mangeur de Lune : Jan Vanek Place du château Saint-Léon Eguisheim, 12 août 2023, Eguisheim.

Eguisheim,Haut-Rhin

Pour la dernière soirée du Festival Mangeur de Lune, retrouvez Jan VANEK, personnage incontournable du festival, à l’occasion d’un concert exceptionnel. Il sera accompagné de trois musiciens : guitare rythmique, contrebasse et violon..

2023-08-12 fin : 2023-08-12 21:30:00. 0 EUR.

Place du château Saint-Léon

Eguisheim 68420 Haut-Rhin Grand Est



For the last evening of the Festival Mangeur de Lune, join Jan VANEK, one of the festival’s key figures, for an exceptional concert. He will be accompanied by three musicians: rhythm guitar, double bass and violin.

En la última noche del Festival Mangeur de Lune, Jan VANEK, una de las figuras clave del festival, ofrecerá un concierto especial. Estará acompañado por tres músicos: guitarra rítmica, contrabajo y violín.

Am letzten Abend des Festivals Mangeur de Lune treffen Sie Jan VANEK, eine unumgängliche Figur des Festivals, anlässlich eines außergewöhnlichen Konzerts wieder. Er wird von drei Musikern begleitet: Rhythmusgitarre, Kontrabass und Violine.

Mise à jour le 2023-06-22 par Office de tourisme d’Eguisheim – Rouffach