Le Secret de Marie et Gontran Place du Château Saint-Jean-de-Côle, 25 octobre 2023, Saint-Jean-de-Côle.

Saint-Jean-de-Côle,Dordogne

Un secret caché depuis tant d’année et que seul les enfants peuvent trouver !

Grâce à une visite ludique du village, les enfants entre 3 et 10 ans, connaissent Saint Jean de Côle mieux que personne !

Tous les mercredis à 11h en juillet et août.

Un accès au Château est exceptionnellement possible avec le guide qui accompagne la visite !

Uniquement sur réservation à l’office de tourisme de Saint Jean de Côle et les enfants doivent obligatoirement être accompagnés !.

2023-10-25 fin : 2023-10-25 12:00:00. .

Place du Château

Saint-Jean-de-Côle 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



A secret hidden for so many years and that only children can find!

Thanks to a playful visit of the village, children between 3 and 10 years old, know Saint Jean de Côle better than anyone!

Every Wednesday at 11am in July and August.

An access to the Castle is exceptionally possible with the guide who accompanies the visit!

Only on reservation at the tourist office of Saint Jean de Côle and the children must be accompanied!

¡Un secreto escondido durante tantos años y que sólo los niños pueden encontrar!

Gracias a una visita lúdica del pueblo, los niños de entre 3 y 10 años, ¡conocen Saint Jean de Côle mejor que nadie!

Todos los miércoles a las 11 h en julio y agosto.

¡El acceso al castillo es posible excepcionalmente con el guía que acompaña la visita!

¡Sólo previa reserva en la oficina de turismo de Saint Jean de Côle y los niños deben ir acompañados!

Ein Geheimnis, das seit so vielen Jahren verborgen ist und das nur Kinder finden können!

Dank eines spielerischen Rundgangs durch das Dorf kennen Kinder zwischen 3 und 10 Jahren Saint Jean de Côle besser als jeder andere!

Jeden Mittwoch um 11 Uhr im Juli und August.

Ein Zugang zum Schloss ist ausnahmsweise mit dem Führer möglich, der die Besichtigung begleitet!

Nur mit Reservierung im Tourismusbüro von Saint Jean de Côle und die Kinder müssen unbedingt begleitet werden!

