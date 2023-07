Marché de producteurs Place du château Rochechouart, 19 août 2023, Rochechouart.

Rochechouart,Haute-Vienne

Samedi 19 août, venez profitez de Rochechouart et de son marché de producteurs locaux, en fin d’après-midi. A partir de 17h, de nombreux producteurs et artisans seront présents pour le plaisir des yeux et des papilles. Une animation musicale est également prévue par DJ Chris, ainsi que de la petite restauration et une buvette. Le comité des fêtes vous attend nombreux!.

2023-08-19 fin : 2023-08-19 . EUR.

Place du château

Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and enjoy Rochechouart and its local producers’ market in the late afternoon of Saturday August 19. Starting at 5pm, numerous producers and craftsmen will be on hand to delight your eyes and taste buds. DJ Chris will also be providing musical entertainment, as well as snacks and refreshments. The Festival Committee looks forward to seeing you there!

Venga a disfrutar de Rochechouart y su mercado de productores locales a última hora de la tarde del sábado 19 de agosto. A partir de las 17:00, numerosos productores y artesanos deleitarán su vista y su paladar. El DJ Chris amenizará la velada con música, aperitivos y refrescos. El Comité del Festival espera verle por allí

Genießen Sie am Samstag, den 19. August, am späten Nachmittag Rochechouart und seinen Markt mit lokalen Erzeugern. Ab 17 Uhr werden zahlreiche Produzenten und Handwerker anwesend sein, um Ihre Augen und Ihren Gaumen zu erfreuen. DJ Chris sorgt für musikalische Unterhaltung, und es gibt kleine Snacks und Getränke. Das Festkomitee erwartet Sie zahlreich!

Mise à jour le 2023-04-19 par OT Porte Océane du Limousin