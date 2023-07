Juliette & Cows Place du Château Nouart, 12 juillet 2023, Nouart.

Nouart,Ardennes

Juliette vous propose toute une sélection de produits laitiers réalisés avec le lait de leurs vaches : beurre, beurre aromatisé, crème fraiche, faisselle, crèmes vanille ou chocolat, yaourts natures, sucrés, sur lit de fruits ou aromatisés et du fromage frais. N’hésitez pas à demander des idées recettes. Sa crème dessert cho’cows a obtenu la médaille d’argent au salon de l’agriculture 2020. Ouverture du magasin à Nouart le lundi, mardi, mercredi de 11h à 16h. Possibilité sur RDV hors ses horaires. Livraison possible sur commande et sous conditions. Sur plusieurs marchés du secteur. Vous pouvez également retrouver ses produits au Drive Fermier de Vouziers ou Charleville, au Proxi à Buzancy, Boucherie Cauchon & Fils à Vouziers, L’Authentique Fermier, L’aire à Grange..

Place du Château

Nouart 08240 Ardennes Grand Est



Juliette offers a wide selection of dairy products made with milk from their cows: butter, flavored butter, fresh cream, faisselle, vanilla or chocolate creams, plain, sweetened, fruit or flavored yogurts and fresh cheese. Don’t hesitate to ask for recipe ideas. His cho’cows cream dessert won the silver medal at the 2020 agriculture show. The store is open in Nouart on monday, tuesday and wednesday from 11am to 4pm. Possibility to make an appointment outside these hours. Delivery possible on order and under conditions. On several markets of the sector. You can also find his products at the Drive Fermier of Vouziers or Charleville, at the Proxi in Buzancy, Boucherie Cauchon & Fils in Vouziers, L’Authentique Fermier, L’aire à Grange.

Juliette ofrece una amplia gama de productos lácteos elaborados con leche de sus vacas: mantequilla, mantequilla aromatizada, crème fraiche, faisselle, crema de vainilla o chocolate, yogures naturales, azucarados, de frutas o aromatizados y queso fresco. No dude en pedirle ideas de recetas. Su postre de crema cho’cows ganó una medalla de plata en la feria de agricultura de 2020. La tienda está abierta en Nouart los lunes, martes y miércoles de 11h a 16h. Posibilidad de concertar una cita fuera de este horario. Posibilidad de entrega bajo pedido y condiciones. En varios mercados de la zona. También puede encontrar sus productos en el Drive Fermier en Vouziers o Charleville, en el Proxi en Buzancy, Boucherie Cauchon & Fils en Vouziers, L’Authentique Fermier, L’aire à Grange.

Juliette bietet Ihnen eine ganze Reihe von Milchprodukten an, die aus der Milch ihrer Kühe hergestellt werden: Butter, aromatisierte Butter, Crème fraîche, Fasel, Vanille- oder Schokoladencreme, Naturjoghurt, gesüßter Joghurt, Joghurt auf Fruchtbett oder aromatisierter Joghurt und Frischkäse. Zögern Sie nicht, nach Rezeptideen zu fragen. Ihre Dessertcreme cho’cows hat auf der Landwirtschaftsmesse 2020 die Silbermedaille gewonnen. Das Geschäft in Nouart ist montags, dienstags und mittwochs von 11:00 bis 16:00 Uhr geöffnet. Möglichkeit auf RDV außerhalb dieser Öffnungszeiten. Lieferung auf Bestellung und unter bestimmten Bedingungen möglich. Auf mehreren Märkten in der Umgebung. Sie können seine Produkte auch im Drive Fermier in Vouziers oder Charleville, im Proxi in Buzancy, Boucherie Cauchon & Fils in Vouziers, L’Authentique Fermier, L’aire à Grange finden.

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme