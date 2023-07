[FESTIVAL 31 NOTES D’ÉTÉ – L’isle-en-Dodon] LE BARDI MANCHOT & OCTOPUSSY Place du Château L’Isle-en-Dodon, 18 août 2023, L'Isle-en-Dodon.

SPECTACLES : entrée libre dans la limite des places disponibles, annulés en cas de pluie // VISITES TOURISTIQUES, CULTURELLES ET PATRIMONIALES : gratuites sur réservation auprès de Haute-Garonne Tourisme // PETITE RESTAURATION ET BUVETTE SUR PLACE DES 19H

☼ Concert à 19h30

Classiques et pépites rares du jazz de la Nouvelle Orléans

De la musique pour danser ou pour pleurer, c’est toute l’âme de la Nouvelle Orléans.

Le Bardi Manchot joue de la musique de jeunes, de jeunes morts certes, comme King Oliver ou Jelly Roll Morton, mais de jeunes tout de même !

En puisant directement aux sources du blues, du ragtime et du jazz, ils jouent la musique de la Nouvelle Orléans avec l’âme et la fougue originelle.

Un répertoire pour danser, boire, vivre ou mourir, mais toujours avec entrain.

► Distribution : Nicolas Vezzoni : chant, trompette / Souyris Rémi : clarinette / Marc Maffiolo : saxophone basse / Eric Pollet : trombone / Valentin Oustiakine : guitare / Lucas Lemauff : piano / Mathias Bayle : batterie

https://www.youtube.com/watch?v=k4k6yalkX0I

PETITE RESTAURATION ET BUVETTE SUR PLACE

—

☼ Concert à 21h

Don’t bother the octopus

Disco swing tentaculaire qui fait frétiller les mollets

Octopussy c’est huit musiciennes imprégnées de musiques et danses swing.

Le partage est unanime, chacune y va de son standard, de la sirène disco Donna Summer au roi des océans Thelonious Monk.

Les péripéties de la vie ont inspiré nos exploratrices et des compositions originales viennent remplir les cales.

Les notes chaloupent, les corps gondolent et les mélodies se balancent sur la proue du bateau.

► Distribution : Gabriela Mercado : chant / Chloé Joubert : guitare – chœurs / Laura Petit-Félix : mandoline – chœurs / Taisia Gullo : contrebasse – chœurs / Céline Gislard : batterie – chœurs / Fanny Schubnel : trombone – chœurs / Anna Bouchet : clarinette/clarinette basse – chœurs / Gladys Vantrepotte : trompette – chœurs

https://www.youtube.com/watch?v=FvFDjxG1VyA

—

VISITES TOURISTIQUES, CULTURELLES ET PATRIMONIALES

RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES

9h15 – Balade au bord de l’eau : parlons de la Jussie

Nathalie Bénat, technicienne agro-écologie à l’ADASEA du Gers, vous accompagne pour une balade commentée sur le thème de la Jussie, cette plante envahissante qui s’étale sur toute la surface de l’eau et qui empêche la lumière d’atteindre les autres plantes aquatiques.

RDV : Office de tourisme – 30 Bd des Martyrs de Meilhan, 31230 L’Isle-en-Dodon

Durée : 2h30

Jauge : Jusqu’à 40 personnes

14h – Exposition de photos et cartes postales de L’Isle-en-Dodon du XIXe siècle aux années 50, suivi d’un atelier photos.

Cette collection de photos et de cartes postales appartenait à Elie Escalas, ancien résistant et homme politique lislois, passionné par l’histoire de sa ville. A l’occasion de l’atelier, vous ferez une exposition de photos de L’Isle-en-Dodon en 2023 sur des supports recyclés avec des éléments de décorations naturels.

RDV : MJC – Rue Nastrade, 31230 L’Isle-en-Dodon

Durée : 2h

Jauge : Jusqu’à 15 personnes

16h – Visite de l’église et de sa salle du trésor et découverte de l’histoire du Maquis de Meilhan

L’église date en partie du XIVè siècle, vous découvrirez des trésors bien gardés rarement montrés au public. L’église c’est aussi un lieu où la population allait se recueillir pour apaiser sa peine face aux drames vécus dans toutes les familles pendant les deux guerres mondiales, notamment après que les résistants soient tombés au Maquis de Meilhan dont nous verrons d’autres empreintes dans la ville.

RDV : Église Saint-Adrien – Place du château, 31230 L’Isle-en-Dodon

Durée : 1h

Jauge : Jusqu’à 15 personnes

17h – Visite et dégustation à la ferme de La Monge

Vous découvrirez cet élevage de vaches bretonnes Pie Noir, race de conservation, et de chèvres alpines et poitevines. Éthique, principes de la permaculture et bien-être de l’animal sont leur façon de travailler. Les animaux sont soignés et suivis par homéopathie, phytothérapie et aromathérapie.

RDV : Ferme de la Monge – Lieu-dit La Monge, 31230 L’Isle-en-Dodon

Durée : 1h30

Jauge : Jusqu’à 12 personnes

—

RENSEIGNEMENTS FESTIVAL

Spectacles / Concerts

Direction des Arts Vivants et Visuels – Conseil départemental de la Haute-Garonne

05 34 45 58 30

ENTRÉE GRATUITE dans la limite des places disponibles, annulés en cas de pluie.

PETITE RESTAURATION ET BUVETTE SUR PLACE À PARTIR DE 19H

Visites touristiques, culturelles et patrimoniales

GRATUIT SUR RÉSERVATION auprès de Haute-Garonne tourisme

05 61 99 44 00 / bienvenue@tourismehg.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-18T09:15:00+02:00 – 2023-08-18T11:45:00+02:00

2023-08-18T21:00:00+02:00 – 2023-08-18T22:30:00+02:00

© Pierre Campistron Photographie