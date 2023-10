Exposition Lumières et Neige Place du Château Léon IX Eguisheim, 1 décembre 2023, Eguisheim.

Eguisheim,Haut-Rhin

L’exposition « Lumières et Neige » s’installe au 1er étage du château St Léon à Eguisheim pour célébrer la magie de la saison hivernale à travers les yeux talentueux de trois artistes exceptionnelles : Mauricette GILG, Evelyne SCHMITT et Berthe..

2023-12-01 fin : 2023-12-23 18:00:00. 0 EUR.

Place du Château Léon IX

Eguisheim 68420 Haut-Rhin Grand Est



The « Lumières et Neige » exhibition on the 1st floor of Château St Léon in Eguisheim celebrates the magic of the winter season through the talented eyes of three exceptional artists: Mauricette GILG, Evelyne SCHMITT and Berthe.

La exposición « Lumières et Neige » ocupa la primera planta del castillo St Léon de Eguisheim para celebrar la magia de la estación invernal a través de la mirada de tres artistas excepcionales: Mauricette GILG, Evelyne SCHMITT y Berthe.

Die Ausstellung « Lumières et Neige » (Lichter und Schnee) befindet sich im ersten Stock des Schlosses St Léon in Eguisheim, um den Zauber der Wintersaison durch die talentierten Augen von drei außergewöhnlichen Künstlerinnen zu feiern: Mauricette GILG, Evelyne SCHMITT und Berthe.

Mise à jour le 2023-10-12 par Office de tourisme d’Eguisheim – Rouffach