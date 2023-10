Cortège de la Saint Martin Place du Château Lauterbourg, 11 novembre 2023, Lauterbourg.

Lauterbourg,Bas-Rhin

L’histoire de la Saint Martin vous sera contée. Ensuite en tête de cortège, St. Martin chevauchera à travers les rues de la ville suivi des enfants munis de lampions. A l’issue du cortège des brioches seront distribuées..

2023-11-11 fin : 2023-11-11 . EUR.

Place du Château

Lauterbourg 67630 Bas-Rhin Grand Est



The story of Saint Martin will be told. Then at the head of the procession, St. Martin will ride through the streets of the city followed by children with lanterns. At the end of the procession, buns will be distributed.

Se contará la historia de San Martín. A continuación, a la cabeza de la procesión, San Martín recorrerá las calles de la ciudad seguido por niños con faroles. Al final de la procesión, se repartirán bollos.

Die Geschichte von St. Martin wird Ihnen erzählt. Anschließend reitet St. Martin an der Spitze des Zuges durch die Straßen der Stadt, gefolgt von Kindern mit Lampions. Am Ende des Umzugs werden Brioches verteilt.

