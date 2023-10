Marché de Noël Jumilhac le Grand Place du château Jumilhac-le-Grand, 2 décembre 2023, Jumilhac-le-Grand.

Jumilhac-le-Grand,Dordogne

C’est l’occasion de trouver des produits artisanaux attractifs, de gagner avec la tombola mais aussi de participer à des animations : pour les enfants des ateliers créatifs, pour les adultes un atelier d’écriture.

2023-12-02 fin : 2023-12-02 17:00:00.

Place du château

Jumilhac-le-Grand 24630 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



It’s a chance to find attractive handmade products, win prizes in the tombola, and take part in a range of activities, including creative workshops for children and a writing workshop for adults

Es una oportunidad para encontrar atractivos productos hechos a mano, ganar premios en la tómbola y participar en diversas actividades, como talleres creativos para niños y un taller de escritura para adultos

Es ist die Gelegenheit, attraktive handwerkliche Produkte zu finden, bei der Tombola zu gewinnen, aber auch an Animationen teilzunehmen: für Kinder kreative Workshops, für Erwachsene eine Schreibwerkstatt

