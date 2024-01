Marché artisanal de Noël Place du Château Issigeac, dimanche 26 novembre 2023.

Issigeac Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-11-26 14:00:00

fin : 2024-01-07 17:30:00

Retrouvez notre marché artisanal de Noël où de nombreux artistes et artisans du territoire vous présentent leurs produits et créations : bijoux, cuir, bougies, textile, bois, savons, poterie raku, illustrations, linogravure, décoration…ainsi que diverses gourmandises telles que chocolats, foie gras, noix, bières, pruneaux , biscuits, noisettes, tartinades, charcuterie…

Ce marché est fait pour celles et ceux qui tiennent à acheter localement, ou qui cherchent des idées originales pour faire plaisir à leurs proches et se faire plaisir !

Retrouvez notre marché artisanal de Noël où de nombreux artistes et artisans du territoire vous présentent leurs produits et créations : bijoux, cuir, bougies, textile, bois, savons, poterie raku, illustrations, linogravure, décoration…ainsi que diverses gourmandises telles que chocolats, foie gras, noix, bières, pruneaux , biscuits, noisettes, tartinades, charcuterie…

Ce marché est fait pour celles et ceux qui tiennent à acheter localement, ou qui cherchent des idées originales pour faire plaisir à leurs proches et se faire plaisir !

.

Place du Château Salles du Château

Issigeac 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-04 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides