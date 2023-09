Journées Européennes du patrimoine | Venez découvrir l’histoire et l’architecture du Palais des Évêques Place du Château Issigeac, 17 septembre 2023, Issigeac.

Issigeac,Dordogne

Lors des Journées européennes du patrimoine les 16 et 17 septembre 2023, le Palais des Evêques accueillera des visites commentées gratuites de 3/4h (10h30 / 15h30 / 16h30) mettant en valeur son architecture en cours de rénovation et son histoire depuis 1670, date de sa construction jusqu’à nos jours.

Une exposition photos sera visible dans le Palais en accès libre durant les deux journées de 10h à 17h00. Thème de l’exposition : le patrimoine vivant en Pays Issigeacois..

Place du Château

Issigeac 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



During the European Heritage Days on September 16 and 17, 2023, the Palais des Evêques will host free 3/4-hour guided tours (10:30 am / 3:30 pm / 4:30 pm) highlighting its architecture, which is currently being renovated, and its history from 1670, when it was built, right up to the present day.

A photo exhibition will be on view in the Palais from 10 a.m. to 5 p.m. on both days. Exhibition theme: living heritage in the Issigeac region.

Durante las Jornadas Europeas del Patrimonio, los días 16 y 17 de septiembre de 2023, el Palacio de los Evasores acogerá visitas guiadas gratuitas de 3/4 horas (10.30 / 15.30 / 16.30) que pondrán de relieve su arquitectura, actualmente en renovación, y su historia desde 1670, fecha de su construcción, hasta nuestros días.

Ambos días, de 10:00 a 17:00 horas, se expondrá una muestra fotográfica en el Palacio de acceso gratuito. Tema de la exposición: el patrimonio vivo en la región de Issigeac.

An den Europäischen Tagen des Kulturerbes am 16. und 17. September 2023 finden im Bischofspalast dreiviertelstündige (10:30 / 15:30 / 16:30) kostenlose Führungen statt, die seine Architektur, die gerade renoviert wird, und seine Geschichte von 1670, dem Jahr seiner Erbauung, bis heute hervorheben.

Eine Fotoausstellung wird an beiden Tagen von 10:00 bis 17:00 Uhr im Palast zu sehen sein und ist frei zugänglich. Thema der Ausstellung: Lebendiges Kulturerbe im Pays Issigeacois.

Mise à jour le 2023-09-11 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides