Foire aux antiquités et brocante Place du Château Issigeac, 5 août 2023, Issigeac.

Issigeac,Dordogne

Deux jours sont dédiés à la foire aux Antiquités et à la brocante où plus de 70 exposants professionnels viendront montrer leurs « trésors ». Une buvette-sandwich sera également présente sur la brocante..

2023-08-05 fin : 2023-08-05 18:00:00. EUR.

Place du Château

Issigeac 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Two days are dedicated to the Antiques and Brocante Fair where more than 70 professional exhibitors will come to show their « treasures ». A snack bar will also be present at the flea market.

Dos días estarán dedicados a la Feria de Antigüedades y Brocantes, donde más de 70 expositores profesionales vendrán a mostrar sus « tesoros ». En el mercadillo también habrá un merendero.

Zwei Tage sind der Antiquitäten- und Trödelmesse gewidmet, auf der mehr als 70 professionelle Aussteller ihre « Schätze » zeigen werden. Auf dem Trödelmarkt wird es auch einen Imbiss mit Sandwiches geben.

Mise à jour le 2023-06-21 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides