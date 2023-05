Visite nocturne d’Issigeac Place du Château, 17 juillet 2023, Issigeac.

Issigeac,Dordogne

Les Baladins d’Issigeac organisent une visite historique et architecturale d’Issigeac animée de saynètes dans les rues du village.

Départ devant l’Office de Tourisme..

2023-07-17 à ; fin : 2023-07-17 . EUR.

Place du Château

Issigeac 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The Baladins d’Issigeac organize a historical and architectural visit of Issigeac animated by sketches in the streets of the village.

Departure in front of the Tourist Office.

Los Baladins d’Issigeac organizan una visita histórica y arquitectónica de Issigeac con croquis por las calles del pueblo.

Salida frente a la Oficina de Turismo.

Die Baladins d’Issigeac organisieren eine historische und architektonische Besichtigung von Issigeac, die durch Sketche in den Straßen des Dorfes belebt wird.

Start vor dem Office de Tourisme.

Mise à jour le 2023-05-23 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides