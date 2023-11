Spectacle Voyages en percussions Place du Château Gien, 30 décembre 2023, Gien.

Gien,Loiret

Jean Philippe Naeder et Didier Morel sont 2 percussionnistes unis par 40 années de voyages et de musique. Le spectacle se présente comme des extraits de carnet de voyages : L’inde spirituelle, le Brésil de la samba, la fascinante Afrique… Chaque étape est prétexte à découvrir de nouveaux instruments.

2023-12-30 fin : 2023-12-30 16:00:00. 5 EUR.

Place du Château

Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire



Jean Philippe Naeder and Didier Morel are 2 percussionists united by 40 years of travel and music. The show is presented as excerpts from a travel diary: spiritual India, the Brazil of the samba, fascinating Africa? Each stage is a pretext for discovering new instruments

Jean Philippe Naeder y Didier Morel son 2 percusionistas unidos por 40 años de viajes y música. El espectáculo adopta la forma de extractos de un diario de viaje: la India espiritual, el Brasil de la samba, el África fascinante.. Cada etapa es un pretexto para descubrir nuevos instrumentos

Jean Philippe Naeder und Didier Morel sind zwei Perkussionisten, die durch 40 Jahre Reisen und Musik vereint sind. Die Show ist wie ein Auszug aus einem Reisetagebuch: Das spirituelle Indien, das Brasilien des Sambas, das faszinierende Afrika? Jede Etappe ist ein Vorwand, um neue Instrumente zu entdecken

Mise à jour le 2023-11-02 par ADRT45