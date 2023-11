Spectacle Music Hall : La puce à l’oreille, on va sauver la planète ! Place du Château Gien Catégories d’Évènement: Gien

Loiret Spectacle Music Hall : La puce à l’oreille, on va sauver la planète ! Place du Château Gien, 28 décembre 2023, Gien. Gien,Loiret par la compagnie Les Pirates de l’Air..

2023-12-28 fin : 2023-12-29 16:00:00. 5 EUR.

Place du Château

Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire



by the company Les Pirates de l?Air. por la compañía Les Pirates de l'Air. von der Firma Les Pirates de l'Air.

