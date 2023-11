Petites et grosses bêtes de notre région Place du Château Gien, 18 novembre 2023, Gien.

Gien,Loiret

Depuis plus de 70 ans, le musée de la chasse fait vivre les salles du château de Gien, majestueuse résidence princière de brique et de pierre des bords de Loire à la frontière de la Sologne et de la forêt d’Orléans..

2023-11-18 fin : 2023-12-31 . 5 EUR.

Place du Château

Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire



For over 70 years, the Musée de la Chasse has brought to life the rooms of the Château de Gien, a majestic princely residence of brick and stone on the banks of the Loire, on the border between Sologne and the Orléans forest.

Desde hace más de 70 años, el Museo de la Caza da vida a las estancias del castillo de Gien, majestuosa residencia principesca de ladrillo y piedra a orillas del Loira, en la frontera de la Sologne y el bosque de Orleans.

Seit über 70 Jahren erweckt das Jagdmuseum die Säle des Schlosses von Gien zum Leben, einer majestätischen Fürstenresidenz aus Backstein und Stein am Ufer der Loire an der Grenze zwischen der Sologne und dem Wald von Orléans.

