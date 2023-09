Atelier créatif : Arbracadabra Place du Château Gien Catégories d’Évènement: Gien

Loiret Atelier créatif : Arbracadabra Place du Château Gien, 23 octobre 2023, Gien. Gien,Loiret Atelier créatif au Château-Musée de Gien.

2023-10-23 fin : 2023-10-23 16:00:00. 5 EUR.

Place du Château

Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire



Creative workshop at the Château-Musée de Gien Taller creativo en el Castillo-Museo de Gien Kreativ-Workshop im Château-Musée de Gien Mise à jour le 2023-09-14 par ADRT45 Détails Catégories d’Évènement: Gien, Loiret Autres Lieu Place du Château Adresse Place du Château Ville Gien Departement Loiret Lieu Ville Place du Château Gien latitude longitude 47.6847404;2.63191608

Place du Château Gien Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gien/