Fête de la Saint-Hubert – Journées du Patrimoine Place du Château Gien, 16 septembre 2023, Gien.

Gien,Loiret

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la paroisse de Gien/Briare, avec le soutien de la Ville de Gien, ont le plaisir de vous proposer une fête de la Saint-Hubert, fête religieuse traditionnelle de nos régions..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 15:00:00. EUR.

Place du Château

Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire



On the occasion of the European Heritage Days, the parish of Gien/Briare, with the support of the City of Gien, are pleased to offer you a celebration of Saint-Hubert, a traditional religious festival of our regions.

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, la parroquia de Gien/Briare, con el apoyo de la ciudad de Gien, tiene el placer de ofrecerle una celebración de Saint-Hubert, fiesta religiosa tradicional de nuestras regiones.

Anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes freut sich die Kirchengemeinde Gien/Briare mit Unterstützung der Stadt Gien, Ihnen ein Fest des Heiligen Hubertus, eines traditionellen religiösen Festes in unseren Regionen, anzubieten.

