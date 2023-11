Le Noël des Artisans Place du Château Gargilesse-Dampierre, 17 décembre 2023, Gargilesse-Dampierre.

Gargilesse-Dampierre,Indre

Le Noël des artisans à Gargilesse, toute la journée vos artisans seront ouverts..

2023-12-17 fin : 2023-12-17 18:00:00. EUR.

Place du Château

Gargilesse-Dampierre 36190 Indre Centre-Val de Loire



Artisans’ Christmas in Gargilesse, your artisans will be open all day.

Navidad de los artesanos en Gargilesse, sus artesanos estarán abiertos todo el día.

Das Weihnachtsfest der Handwerker in Gargilesse, den ganzen Tag über sind Ihre Handwerker geöffnet.

