Une matinée contée – Bibliothèque Fumel Place du château Fumel, 4 décembre 2023, Fumel.

Fumel,Lot-et-Garonne

Une matinée contée à la bibliothèque de Fumel : « La Petite fille des neiges » et d’autres contes d’hiver..

2023-12-06 fin : 2023-12-06 . EUR.

Place du château

Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



A morning told at the Fumel library: “The Little Snow Maiden” and other winter tales.

Una mañana de cuentos en la biblioteca Fumel: « La Petite fille des neiges » y otros cuentos de invierno.

Ein Vormittag mit Märchen in der Bibliothek von Fumel: « Das kleine Schneemädchen » und andere Wintermärchen.

