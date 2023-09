Loto bingo Place du château Fumel, 8 octobre 2023, Fumel.

Fumel,Lot-et-Garonne

Venez nombreux participer au Loto Bingo.

1530 euros de bons d’achat.

Buvette sur place..

2023-10-08 fin : 2023-10-08 . EUR.

Place du château Salle Jean Goujon

Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Participate in the lottery. You can win vouchers 300, 180, 150, 50, 30 et 20 euros.

Ven y participa en el Bingo Loto.

1530 euros en vales.

Refrescos in situ.

Kommen Sie zahlreich und nehmen Sie am Bingo-Lotto teil.

1530 Euro an Einkaufsgutscheinen.

Getränke vor Ort.

Mise à jour le 2023-09-12 par OT Fumel – Vallée du Lot