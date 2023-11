Concours de pétanque en doublette Place du château Eyburie, 4 août 2024, Eyburie.

Eyburie,Corrèze

Concours de pétanque en doublette ouvert à tous.

10 euros par équipe.

2024-08-04 fin : 2024-08-04 . .

Place du château

Eyburie 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Double pétanque competition open to all.

10 euros per team

Competición de petanca doble abierta a todos.

10 euros por equipo

Pétanque-Wettbewerb im Doppelpack, offen für alle.

10 Euro pro Team

Mise à jour le 2023-11-17 par Office de Tourisme Terres de Corrèze