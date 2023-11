Ouverture du calendrier de l’Avent Place du Château Eguisheim, 1 décembre 2023, Eguisheim.

Eguisheim,Haut-Rhin

Chaque soir à 18h00, petits et grands sont attendus sur la place centrale du village pour l’ouverture d’une fenêtre du calendrier de l’Avent qui laissera apparaitre une image d’Eguisheim..

2023-12-01 fin : 2023-12-24 . EUR.

Place du Château

Eguisheim 68420 Haut-Rhin Grand Est



Every evening at 6pm, young and old alike are expected on the central square of the village for the opening of a window of the Advent calendar which will show a picture of Eguisheim.

Cada tarde, a las 18:00 horas, se espera que jóvenes y mayores asistan a la apertura de una ventana del calendario de Adviento en la plaza central del pueblo, que revelará una imagen de Eguisheim.

Jeden Abend um 18.00 Uhr werden Groß und Klein auf dem zentralen Dorfplatz erwartet, um ein Fenster des Adventskalenders zu öffnen, das ein Bild von Eguisheim zum Vorschein bringen wird.

Mise à jour le 2023-11-22 par Office de tourisme d’Eguisheim – Rouffach