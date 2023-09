Ronde du Veilleur de Nuit Place du Château Eguisheim, 24 novembre 2023, Eguisheim.

Eguisheim,Haut-Rhin

Le Veilleur de Nuit invite les visiteurs à le suivre dans les ruelles illuminées pour découvrir les traditions de Noël et les trésors dont regorge la cité médiévale..

2023-11-24 fin : 2023-11-24 . 0 EUR.

Place du Château

Eguisheim 68420 Haut-Rhin Grand Est



The Night Watchman invites visitors to follow him through the illuminated alleyways to discover the Christmas traditions and treasures that abound in the medieval city.

El Vigilante Nocturno invita a los visitantes a seguirle por las calles iluminadas para descubrir las tradiciones navideñas y los tesoros de la ciudad medieval.

Der Nachtwächter lädt die Besucher ein, ihm durch die beleuchteten Gassen zu folgen, um mehr über die Weihnachtstraditionen und die Schätze zu erfahren, die die mittelalterliche Stadt zu bieten hat.

