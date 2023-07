Le Off des Vignerons Place du château Eguisheim, 26 août 2023, Eguisheim.

Eguisheim,Haut-Rhin

Les jeunes vignerons d’Eguisheim proposeront une dégustation de plusieurs vins accompagnés chacun d’un amuse-bouche afin de faire découvrir l’art de la dégustation et de l’élaboration des grands vins d’Eguisheim..

2023-08-26 fin : 2023-08-26 19:00:00. EUR.

Place du château

Eguisheim 68420 Haut-Rhin Grand Est



The young winegrowers of Eguisheim will propose a tasting of several wines, each accompanied by an appetizer, to help you discover the art of tasting and making the great wines of Eguisheim.

Los jóvenes viticultores de Eguisheim ofrecerán una degustación de varios vinos, cada uno acompañado de un aperitivo, para que descubra el arte de catar y elaborar grandes vinos de Eguisheim.

Die jungen Winzer von Eguisheim werden eine Weinprobe mit mehreren Weinen anbieten, die jeweils von einem Häppchen begleitet werden, um die Kunst der Weinprobe und der Herstellung der großen Weine von Eguisheim zu vermitteln.

Mise à jour le 2023-06-28 par Office de tourisme d’Eguisheim – Rouffach