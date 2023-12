Vacances de Noël Place du château Duras, 23 décembre 2023 14:00, Duras.

Duras,Lot-et-Garonne

Vacances de Noël !

Venez passer une agréable après-midi au château de Duras.

Ouvert tous les jours du samedi 23 décembre 2023 au dimanche 7 janvier 2024 de 14 à 18h. (Sauf 24-25 décembre et 1er janvier)

-Parcours famille : A la rescousse du Père Noël.

-Salles décorées dans l’esprit de Noël.

-Jeux en bois.

-Espace photo..

2023-12-23 fin : 2024-01-07 18:00:00. EUR.

Place du château

Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Christmas vacations!

Come and spend a pleasant afternoon at Château de Duras.

Open every day from Saturday, December 23, 2023 to Sunday, January 7, 2024 from 2pm to 6pm. (Except December 24-25 and January 1)

-Family trail: To Santa’s rescue.

-Rooms decorated in the spirit of Christmas.

-Wooden games.

-Photo area.

¡Vacaciones de Navidad!

Venga a pasar una tarde agradable en el Château de Duras.

Abierto todos los días del sábado 23 de diciembre de 2023 al domingo 7 de enero de 2024 de 14:00 a 18:00 h. (Excepto 24-25 de diciembre y 1 de enero)

-Recorrido en familia: Al rescate de Papá Noel.

-Habitaciones decoradas con espíritu navideño.

-Juegos de madera.

-Zona de fotos.

Ferien in den Weihnachtsferien!

Verbringen Sie einen angenehmen Nachmittag im Schloss von Duras.

Täglich geöffnet von Samstag, dem 23. Dezember 2023, bis Sonntag, dem 7. Januar 2024, von 14 bis 18 Uhr. (Außer 24./25. Dezember und 1. Januar)

-Familienparcours: Auf der Suche nach dem Weihnachtsmann.

-In weihnachtlicher Stimmung dekorierte Räume.

-Spiele aus Holz.

-Fotobereich.

Mise à jour le 2023-12-06 par OT du Pays de Duras – CDT47