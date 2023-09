Rando’Ween Place du Château des Ducs Mortemart, 31 octobre 2023, Mortemart.

Mortemart,Haute-Vienne

Randonnée semi nocturne théâtralisée sur le thème d’Halloween, en partenariat avec les Chambres d’Hôtes de l’ancien couvent des Carmes à Mortemart et la Compagnie La Thymélée de Limoges : Randonnée avec des Intermèdes théâtraux et des dégustations surprises sur le chemin, suivis d’un apéritif dînatoire aux parfums d’Halloween dans la grange du Château des Ducs. Réservation obligatoire..

2023-10-31 fin : 2023-10-31 19:30:00. EUR.

Place du Château des Ducs

Mortemart 87330 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Halloween-themed semi-night walk, in partnership with the Chambres d?Hôtes de l?ancien couvent des Carmes in Mortemart and the Compagnie La Thymélée from Limoges: Walk with theatrical interludes and surprise tastings along the way, followed by a Halloween-flavored aperitif dinner in the Château des Ducs barn. Reservations required.

Un paseo semi nocturno con temática de Halloween, en colaboración con las Chambres d’Hôtes de l’ancien couvent des Carmes en Mortemart y la Compagnie La Thymélée de Limoges: un paseo con interludios teatrales y degustaciones sorpresa por el camino, seguido de una cena aperitivo con sabor a Halloween en el granero del Château des Ducs. Imprescindible reservar.

Theatralische Halbnachtwanderung zum Thema Halloween, in Zusammenarbeit mit den Chambres d’Hôtes de l’ancien couvent des Carmes in Mortemart und der Compagnie La Thymélée aus Limoges: Wanderung mit Theatereinlagen und Überraschungsverkostungen auf dem Weg, gefolgt von einem Aperitif mit Halloween-Duft in der Scheune des Château des Ducs. Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-09-06 par OT Pays du Haut Limousin