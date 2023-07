Jour de fête Place du Château des Ducs Mortemart Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Mortemart Jour de fête Place du Château des Ducs Mortemart, 14 juillet 2023, Mortemart. Mortemart,Haute-Vienne Journée autour du spectacle vivant..

2023-07-14 fin : 2023-07-14 . .

Place du Château des Ducs

Mortemart 87330 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Performing arts day. Día de las artes escénicas. Tag rund um die darstellende Kunst. Mise à jour le 2023-04-25 par OT Pays du Haut Limousin Détails Catégories d’Évènement: Haute-Vienne, Mortemart Autres Lieu Place du Château des Ducs Adresse Place du Château des Ducs Ville Mortemart Departement Haute-Vienne Lieu Ville Place du Château des Ducs Mortemart

Place du Château des Ducs Mortemart Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mortemart/