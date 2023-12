Festival Tour de Jeux à Vitré Place du Château de Vitré Vitré, 6 juillet 2024, Vitré.

Vitré Ille-et-Vilaine

Début : 2024-07-06 13:00:00

fin : 2024-07-06 00:00:00

L’association Les Score Pions vous propose sa 3ème édition du festival Tour de Jeux les 6 et 7 juillet prochains sur la place du château ! L’occasion de se retrouver le temps d’un week-end autour des jeux de société.

Plusieurs espaces de jeux, par style, vous seront proposés : jeux d’éditeurs, jeux libres, jeux de rôles, jeux de cartes (Pokemon, Magic, Yu-Gi-Oh)… tout cela gratuitement.

Des animations, un espace boissons et petite restauration (par la guinguette À LA BONHEUR) ainsi qu’un espace de vente (Monsieur Dé et Ange et Lulu) vous seront également proposés.

Vous retrouverez, un espace jeux libres, un espace dédié à des jeux présentés par les éditeurs, une zone où vous pourrez rencontrer des auteurs de jeux et essayer leurs jeux.

En famille ou entre amis, n’hésitez pas à venir nous retrouver pour ce week-end ludique.

> Tout Public. Gratuit.

Place du Château de Vitré Place du Château

Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne



Mise à jour le 2023-12-26