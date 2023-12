Nuit de la lecture place du château de la Rebmatt Erstein Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Erstein Nuit de la lecture place du château de la Rebmatt Erstein, 19 janvier 2024, Erstein. Erstein Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19 18:00:00

fin : 2024-01-19 20:00:00 Finale école des petits champions de la lecture.

Finale école des petits champions de la lecture

Les lauréats de la finale classe des petits champions de la lecture présentent l’extrait du roman qu’ils ont choisi : un beau moment à partager ! A l’issue des prestations, le jury désignera les lauréats qui représenteront l’école Pierre et Marie Curie dans les étapes à venir. sur inscription 0 EUR.

place du château de la Rebmatt

Erstein 67150 Bas-Rhin Grand Est

Mise à jour le 2023-12-19 par Office de tourisme du grand Ried Détails Catégories d’Évènement: Bas-Rhin, Erstein Autres Code postal 67150 Lieu place du château de la Rebmatt Adresse place du château de la Rebmatt Ville Erstein Departement Bas-Rhin Lieu Ville place du château de la Rebmatt Erstein Latitude 48.4203214302488 Longitude 7.66723349465269 latitude longitude 48.4203214302488;7.66723349465269

place du château de la Rebmatt Erstein Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/erstein/