Y aura-t-il de la dinde à Noël ? spectacle de marionnettes place du Château de la Rebmatt Erstein, 13 décembre 2023, Erstein.

Erstein,Bas-Rhin

CIE LES IMAGINOIRES : Un spectacle de marionnettes sur table fait d’humour et de fantaisie pour petits et grands qui célèbre la force de l’imaginaire et le plaisir d’inventer son propre chemin..

2023-12-13 fin : 2023-12-13 10:40:00. EUR.

place du Château de la Rebmatt

Erstein 67150 Bas-Rhin Grand Est



CIE LES IMAGINOIRES: A humorous, whimsical tabletop puppet show for young and old, celebrating the power of the imagination and the pleasure of inventing your own path.

CIE LES IMAGINOIRES: Un espectáculo de títeres de sobremesa lleno de humor y fantasía para grandes y pequeños, que celebra el poder de la imaginación y el placer de inventar tu propio camino.

CIE LES IMAGINOIRES: Ein humorvolles und fantasievolles Tischpuppentheaterstück für Groß und Klein, das die Kraft der Fantasie und die Freude daran, seinen eigenen Weg zu erfinden, feiert.

