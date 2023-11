Concert de l’Avent place du Château de la Rebmatt Erstein, 2 décembre 2023, Erstein.

Erstein,Bas-Rhin

En faveur d’Esteban, petit garçon atteint d’une maladie génétique..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . 0 EUR.

place du Château de la Rebmatt

Erstein 67150 Bas-Rhin Grand Est



In favor of Esteban, a little boy suffering from a genetic disease.

En ayuda de Esteban, un niño que padece una enfermedad genética.

Zugunsten von Esteban, einem kleinen Jungen, der an einer genetischen Krankheit leidet.

Mise à jour le 2023-11-20 par Office de tourisme du grand Ried