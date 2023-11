Atelier créatif Place du Château de la Rebmatt Erstein, 2 décembre 2023, Erstein.

Erstein,Bas-Rhin

Venez vous amuser avec la compagnie Moska, créer, juste avec quelques bouts de papier. En continu toute l’après-midi.

2023-12-02 fin : 2023-12-02 16:00:00. 0 EUR.

Place du Château de la Rebmatt

Erstein 67150 Bas-Rhin Grand Est



Come and have fun with the Moska company, creating with just a few scraps of paper. Continuous all afternoon

Venga y diviértase con la compañía Moska, creando con sólo unos trozos de papel. Continuo toda la tarde

Kommen Sie und amüsieren Sie sich mit der Kompanie Moska, kreieren Sie, nur mit ein paar Stücken Papier. Durchgehend den ganzen Nachmittag

Mise à jour le 2023-11-20 par Office de tourisme du grand Ried