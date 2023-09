Exposition : Tramways des villes, tramways des champs Place du Château de la Rebmatt Erstein, 6 octobre 2023, Erstein.

Erstein,Bas-Rhin

L’exposition proposée par l’association Le Vieil Erstein retrace l’histoire des tramways suburbains, qui sillonnaient le canton d’Erstein et les campagnes alsaciennes des années 1880 jusqu’aux années 1950..

2023-10-06 fin : 2023-11-04 . 0 EUR.

Place du Château de la Rebmatt

Erstein 67150 Bas-Rhin Grand Est



This exhibition, organized by the Le Vieil Erstein association, traces the history of the suburban tramways that criss-crossed Erstein and the Alsatian countryside from the 1880s to the 1950s.

Esta exposición, organizada por la asociación Le Vieil Erstein, recorre la historia de los tranvías de cercanías que atravesaban el cantón de Erstein y la campiña alsaciana desde la década de 1880 hasta los años cincuenta.

Die vom Verein Le Vieil Erstein organisierte Ausstellung zeigt die Geschichte der Vorortstraßenbahnen, die von den 1880er Jahren bis zu den 1950er Jahren im Kanton Erstein und auf dem Land im Elsass verkehrten.

