Le jardin aux oiseaux Place du Château de la Rebmatt Erstein, 25 juin 2023, Erstein.

Erstein,Bas-Rhin

Jean Boucault et Johnny Rasse imitent les oiseaux depuis

leur plus tendre enfance passée dans les bucoliques marais de la Baie de Somme.

Si bien qu’à l’âge adulte, ils ont décidé d’en faire des concerts qui gazouillent et roucoulent..

2023-06-25 à ; fin : 2023-06-25 18:00:00. 0 EUR.

Place du Château de la Rebmatt

Erstein 67150 Bas-Rhin Grand Est



Jean Boucault and Johnny Rasse have been imitating birds

their early childhood in the bucolic marshes of the Baie de Somme.

So much so that, as adults, they decided to turn them into cooing, chirping concerts.

Jean Boucault y Johnny Rasse llevan imitando a los pájaros desde

su infancia en las bucólicas marismas de la Bahía de Somme.

Tanto que, de adultos, decidieron convertirlos en conciertos de gorjeos y arrullos.

Jean Boucault und Johnny Rasse imitieren Vögel seit ihrer Kindheit

seit ihrer Kindheit, die sie in den Sümpfen der Baie de Somme verbrachten.

Als Erwachsene haben sie beschlossen, die Vögel in Konzerte zu verwandeln, in denen sie zwitschern und gurren.

