La parade du Marching Band Galaxy Place du château Château-Renard, 22 octobre 2023, Château-Renard.

La parade du Marching Band Galaxy Dimanche 22 octobre, 14h00 Place du château Gratuit

Un show à l’américaine !

Depuis 2003, le Marching Band Galaxy est le 1er groupe de show parade du Loiret au style américain.

Ce groupe offrira dans les rues de Château-Renard ses performances musicales et ses chorégraphies à l’occasion de la fête de la pomme.

Château-renard est un territoire où la pomme, fruit de nombreuses légendes, est traditionnellement récoltée. C’est pour cela que tous les 2 ans, cette dernière est célébrée à travers une journée festive. Cet événement associe les artisans (cidriers) et les associations autour de la transformation et l’utilisation de la pomme.

Place du château CHATEAURENARD, LOIRET Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-22T14:00:00+02:00 – 2023-10-22T18:00:00+02:00

2023-10-22T14:00:00+02:00 – 2023-10-22T18:00:00+02:00

fête pomme

Chateaurenard