Exposition Bijou contemporain et ateliers d’artistes Place du château, 31 mars 2023, Cagnes-sur-Mer.

Le musée du Bijou contemporain de Cagnes-sur-Mer propose au public de partir en voyage, à la découverte de bijoux créés en Europe.

La soixantaine de pièces présentée compose un panorama du bijou contemporain européen remarquable : 23 pays du Vieux Continent sont ainsi représentés dans l’exposition ! Et cela, grâce à la qualité et la diversité de la collection municipale, unique dans le sud de la France, qui compte à ce jour près de 300 pièces. Cette collection, née en 1997 avec les premières acquisitions n’a cessé de grandir au fil des expositions temporaires, avec en 2019 une importante donation de l’association Alliages qui comptait plus de 150 bijoux, dont un certain nombre sont exposés ici.

Vous pourrez ainsi découvrir des pièces étonnantes, réalisées à l’aide de matériaux traditionnels ou plus surprenants comme le papier, le silicone, les matériaux de récupération ou encore la réglisse !

Visite guidée

Dimanche 2 avril à 15h

Visite guidée de l’exposition « Bijoux d’Europe ! » et rencontre avec les artistes de la Crypte et du Lavoir.

Gratuit – Nombre limité à 10 personnes

RV au pied du château. Prévoir environ 1 heure de visite.

Visite de la Crypte

Rencontre avec Alice Magnin (joaillerie contemporaine) et Rachèle Rivière (céramiste).

Place du Château, entrée jardin de l’Espace Solidor – 10h-12h et 14h-18h

Alice MAGNIN : Diplômée de la célèbre Centrale Saint Martins à Londres, Alice Magnin bijoutière / joaillière réalise pièces uniques et petites éditions de bijoux précieux.

Inspirée par des techniques de bijouterie antiques telles que la granulation, la fonte à cire perdue…

Chaque pièce semble sortie d’une fouille archéologique, célébrant métaux précieux et pierres fines.

90% des bijoux réalisés dans son atelier sont façonnés à partir d’or recyclé et de pièces

de monnaies anciennes afin de réduire à son maximum l’impact sur l’environnement,

n’impliquant d’aucune manière le recours à l’extraction de minerais précieux en milieu naturel.

Les bijoux de votre histoire

Les bijoux : une bibliothèque de souvenirs

Tout au long de votre vie, les bijoux vous ont accompagnés. Témoins des grands moments de votre vie, ils constituent une bibliothèque de souvenirs et enrichissent votre mémoire de beauté et de joie.

Pour cette édition Jema 2023, c’est avec grand plaisir que je vous invite à l’atelier afin de partager un moment pour regarder vos trésors.

Nous pourrons discuter de leur valeur historique, sentimentale, physique et déterminer le titre des métaux, les pierres…

En partant de cette étude, vous pourrez déterminer s’il est souhaitable de recycler vos bijoux afin d’en recréer de nouveau ou de les garder tels quels.

Ouvert du mercredi 29 mars au dimanche 02 avril de 14H30 à 18H30.

http://www.alicemagnin.com/ – FB : Alice Magnin Jewellery

Rachèle RIVIERE :

Céramique, Photographie

La Crypte

Place du Château

06 80 27 18 33

riviere.rachele@gmail.com

https://www.linkedin.com/in/racheleriviere/

https://www.manifestampe.org/utilisateur/rachele-riviere/profil

https://centerforbookarts.org/people/rachel-riviere

https://www.instagram.com/r.riviereartiste/

Céramiste plasticienne, Rachèle Rivière explore les traces visibles et invisibles du souvenir, qu’elle esthétise avec une grande force graphique. Ces formes épurées et familières contrastent avec la densité mystérieuse de ces impressions photographiques en noir et blanc. Les images semblent surgir à la surface de ces objets témoins de notre quotidien, ressuscitant les fragments oubliés d’une mémoire défaillante. Pour quel motif ? La relativité du temps, la fragilité de la mémoire sont des motifs constants de la réflexion de cette archéologue de l’âme.

Rachèle Rivière exposera une sélection de pièces poétiques en céramique & papier qui mettent en exergue la nature qui nous entoure & qui sublime notre quotidien durant toute la période concernée ( du 27 mars au 2 avril 2023 minimum) Il s’agit plus spécifiquement de mettre en avant des arbres & des espèces issues de jardins botaniques & arboretum de la région .

Accueil du public par l’artiste les samedi 1 & dimanche 2 de 11H à 19 H.

Visite du Lavoir et rencontre avec Véronique PEPIN

Parures florales, Arts plastiques

Le lavoir – rue Hippolyte Guis

Ouvert du mardi au dimanche de 15h à 19h l’été,

et de 14h à 18h le reste de l’année.

RV par téléphone : 06 50 66 22 39.

veroniquepepin004@gmail.com

https://www.cagnes-sur-mer.fr/culture/la-crypte

https://facebook.com/veronique.pepin1

https://instagram.com/pepinveronique

C’est dans la rue Hippolyte Guis du village médiéval que l’on découvre un lieu atypique Le Lavoir Public, la mémoire des femmes résonnent encore dans ce lieu.

C’est aujourd’hui un lieu artistique et culturel, proposant des expositions, des ateliers, des rencontres ; c’est aussi un atelier permanent, celui de l’artiste Véronique Pépin, Plasticienne.

Ici c’est le travail des femmes qui est privilégié, celui des artistes et artisanes de l’art textile, de l’art végétal.

La poésie de cet espace nous invite à la contemplation, les sens sollicités par la vue sur la mer et les collines, l’écho des linges frappés sur la pierre, la transparence d’un tissu et le parfum des lavandes.

Cette année, Véronique Pépin propose de faire connaître le métier d’art de fleuriste parurière par une démonstration du savoir-faire avec des outils anciens, et peinture sur tissus. Proposer une démonstration de la création d’une grande fleur de tissus pour la réalisation d’une parure de tête xxl.

Le vendredi 31 mars de 11h à 13h et le dimanche 2 avril de 11h à 13h.

Sur inscription.

Atelier Esty, orfèvre

10 rue saint Roch

Ouvert de 12h à 20h

Bijoux en métaux précieux, inspirés des fonds marins.

Artiste confirmée, Esty est aussi une designer d’exception qui allie technique et esthétique en créant des pièces originales, inspirées par le monde marin et la nature.

https://www.estygrossman.com/ – FB : Esty jewelry

Parcours artistique dans le Haut-de-Cagnes

Venez découvrir les artistes et artisans établis dans le Haut-de-Cagnes ! (Peintres, sculpteurs, peinture sur bois, poésie visuelle, trompe-l’œil, arts plastiques, photographies, gravure).

Tout le détail sur cagnes.fr

