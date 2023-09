JEP 2023 parcours commenté à la découverte du patrimoine : visites château et chapelle Ste Marguerite place du château Busset, 17 septembre 2023, Busset.

Busset,Allier

Parcours commenté à la découverte du patrimoine du bourg avec visite de la chapelle Sainte Marguerite et du château de Busset.

2023-09-17 14:15:00 fin : 2023-09-17 18:00:00. EUR.

place du château

Busset 03270 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Guided tour of the town’s heritage, including a visit to the chapel of Sainte Marguerite and the Château de Busset

Visita guiada del patrimonio de la ciudad con visita a la capilla de Sainte Marguerite y al castillo de Busset

Kommentierter Rundgang zur Entdeckung des Kulturerbes des Marktfleckens mit Besichtigung der Kapelle Sainte Marguerite und des Schlosses von Busset

