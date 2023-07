Fête Nationale place du Château Bouxwiller, 13 juillet 2023, Bouxwiller.

Bouxwiller,Bas-Rhin

Pour la Fête nationale, venez admirer le traditionnel feu d’artifice visible depuis la place du Château à Bouxwiller !.

2023-07-13 fin : 2023-07-13 23:59:00. 0 EUR.

place du Château

Bouxwiller 67330 Bas-Rhin Grand Est



For the National Day, come and admire the traditional fireworks visible from the Castle Square in Bouxwiller!

Venga a disfrutar de los tradicionales fuegos artificiales en la Place du Château de Bouxwiller

Anlässlich des Nationalfeiertags können Sie das traditionelle Feuerwerk bewundern, das vom Place du Château in Bouxwiller aus zu sehen ist!

