Marché Hebdomadaire Place du Château Bouxwiller, 1 janvier 2024, Bouxwiller.

Bouxwiller Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-01 15:30:00

fin : 2024-12-31 19:00:00

Découvrez le marché hebdomadaire de Bouxwiller. Plus d’une quinzaine d’artisans producteurs vous attendent avec leurs produits frais de qualité ! De la boucherie-charcuterie artisanale, en passant par la poissonnerie, la fromagerie et la boulangerie, vous aurez de quoi remplir vos paniers directement auprès de producteurs locaux. Vous trouverez également rôtisserie, olives, confitures, miels, épices et aromates ainsi que les fameux bretzels, et pourrez vous laisser tenter par des galettes bretonnes, des spécialités italiennes, ou encore un petit plat asiatique à emporter. Tout près de la place du Château, au cœur de Bouxwiller, redécouvrez un marché convivial et chaleureux ! Tous les mardis sauf jours fériés – Marché couvert en hiver Horaires d’hiver (1er octobre au 31 mars) : 15h30-19h Horaires d’été (1er avril au 30 septembre) : 16h-20h

Place du Château

Bouxwiller 67330 Bas-Rhin Grand Est



Mise à jour le 2023-12-11 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre