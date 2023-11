Les fugues enchantées de Noël à Blois Place du Château Blois, 23 décembre 2023, Blois.

Blois,Loir-et-Cher

Visites guidées et accompagnées. L’Histoire pour s’évader ! Le matin venez découvrir le Château Royal de Blois Et l’après-midi, laissez-vous conter le Centre Historique de la ville de Blois.

Samedi 2023-12-23 15:00:00 fin : 2023-12-23 16:00:00. EUR.

Place du Château

Blois 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



Guided and accompanied tours. History as an escape! In the morning, come and discover the Château Royal de Blois. In the afternoon, let us tell you all about the historic center of Blois

Visitas guiadas y acompañadas. La historia como evasión Por la mañana, venga a descubrir el Castillo Real de Blois. Por la tarde, déjenos contarle todo sobre el Centro Histórico de la ciudad de Blois

Geführte und begleitete Besichtigungen. Die Geschichte, um dem Alltag zu entfliehen! Vormittags entdecken Sie das Königsschloss von Blois Und nachmittags lassen Sie sich das historische Zentrum der Stadt Blois erzählen

