Visite familiale « A toi la vie de Château » au château royal de Blois Place du Château Blois, 21 octobre 2023, Blois.

Blois,Loir-et-Cher

Tout ce que tu as toujours voulu savoir sur la vie des rois et des reines, un guide te le dévoile en t’ouvrant les portes du Château royal de Blois. Comment vivait-on à la cour du roi ? Que mangeait-on ? Quelles odeurs avait-on ? Tout cela n’aura plus de secret pour toi ! Durée : 1h15..

Vendredi 2023-10-21 14:30:00 fin : 2023-11-05 . .

Place du Château

Blois 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



Everything you always wanted to know about the life of kings and queens, a guide reveals it to you by opening the doors of the Royal Castle of Blois. How did people live at the king’s court? What did they eat? What did they smell like? All this will no longer hold any secrets for you! Duration: 1h15.

Todo lo que siempre quiso saber sobre la vida de los reyes y reinas, un guía se lo revela abriendo las puertas del Castillo Real de Blois. ¿Cómo vivía la gente en la corte del rey? ¿Qué comían? ¿A qué huelen? ¡Todo esto ya no tendrá ningún secreto para ti! Duración: 1h15.

Alles, was du schon immer über das Leben von Königen und Königinnen wissen wolltest, verrät dir ein Reiseführer, der dir die Türen des Königsschlosses von Blois öffnet. Wie lebte man am Hof des Königs? Was wurde gegessen? Welche Gerüche hatte man? All das wird kein Geheimnis mehr für dich sein! Dauer: 1 Stunde 15 Minuten.

Mise à jour le 2023-08-29 par ADT41