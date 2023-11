Soirée Beaujolais Place du Château Augerville-la-Rivière, 17 novembre 2023, Augerville-la-Rivière.

Augerville-la-Rivière,Loiret

Soirée Beaujolais avec animation musicale et buffet campagnard.

2023-11-17 fin : 2023-11-17 22:00:00. 38 EUR.

Place du Château

Augerville-la-Rivière 45330 Loiret Centre-Val de Loire



Beaujolais evening with musical entertainment and country-style buffet

Velada Beaujolais con música en directo y buffet campestre

Beaujolais-Abend mit musikalischer Unterhaltung und ländlichem Buffet

Mise à jour le 2023-11-03 par OT GRAND PITHIVERAIS