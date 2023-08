Escale à Asnois pour le festival Nature en Livres Place du Château Asnois, 26 août 2023, Asnois.

Escale à Asnois pour le festival Nature en Livres Samedi 26 août, 14h30 Place du Château Rendez-vous sur site

Dans le cadre du festival Nature en Livres, qui rassemble depuis le 4 juin des dizaines d’artistes pour partir à la découverte des villages écopoétiques de Bourgogne-Franche-Comté, dans le Pays nivernais Morvan, nous vous proposons une escale dans le joli village d’Asnois. Nous revenons, pour la deuxième année consécutive, dans cette jolie bourgade, située sur les rives du canal du Nivernais, le long de l’Yonne. Son maire Christophe Deniaux, passionné d’histoire, va nous décrire les mystères patrimoniaux et vernaculaires des lieux.

Rendez-vous à 14h45 place du Château, à 16h à la chapelle du bouc et à 17h30 sur les rives du canal.

Vous pourrez découvrir le château dans cette petite cité lacustre, jadis fortifiée, accueillis par Rose Gautre, la chapelle Sainte-Barbe de Christine et de Jean-Paul Durville, sans oublier la rue Paul-Jean-Rigollot, pour aller vers le port, lieu favori des touristes amateurs de nature et de mobilités douces.

Parmi la vingtaine d’écrivains du festival, nous avons sélectionné trois autrices talentueuses et étonnantes. Honneur donc aux poétesses contemporaines pour évoquer la nature, les ténèbres et les blessures avec le détachement inhérent aux lectures à haute voix.

Anne Brousseau nous emporte dès le début, puis en déambulation, dans son ouvrage S’il fallut un jour la guerre, Séverine Langlois va nous lire dans la brocante, des poèmes de Nelly Sachs – prix Nobel de littérature, tandis que Camille Loivier nous livrera ses textes aux bords de l’eau.

À l’ombre des grands arbres situés au bord du rivage, nous entendrons à 17h30 Polixène et Philippe Dupin nous restituer le fruit de leurs répétitions caribéennes chaloupées, dédiées à la lecture de l’ouvrage Il est nuit par Camille Loivier.

Les autrices et les musiciens vivent dans la région, ce plateau culturel permet ainsi aux vacanciers et aux familles, aux touristes et aux festivaliers de participer à ce 11e rendez-vous culturel de la saison, le dernier de notre écopoétique de villages.

Un pot convivial sera offert par la municipalité d’Asnois à 18h30.

Place du Château 58190 Asnois Asnois 58190 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 06 83 48 73 56 https://natureenlivres.fr/ https://natureenlivres.fr/;https://www.facebook.com/events/1779507012451269 [{« type »: « phone », « value »: « 06 83 48 73 56 »}] Entrée d’un chateau autrefois place forte, situé sur les hauteurs du village. Ne se visite pas, propriété privée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-26T14:30:00+02:00 – 2023-08-26T20:00:00+02:00

