Halloween au Château de Pompadour place du château Arnac-Pompadour, 31 octobre 2023, Arnac-Pompadour.

Arnac-Pompadour,Corrèze

Cette édition 2023 s’annonce dantesque : une nouvelle création mapping rappelant l’univers de Tim Burton, une déambulation démente où près de 150 figurants présenteront des décors sinistres, des costumes terrifiants et des histoires macabres. Un espace restauration et une discothèque endiablée agrémenteront

cette expérience inoubliable, ouverte aux plus téméraires sur 1 seule soirée : le mardi 31 OCTOBRE !!

Attention, places limitées.

Le prix unique de la Soirée d’Halloween (+ de 12 ans) est fixé à 15€.

Préventes en ligne et à l’accueil du château. Aucune réservation sans règlement.

Renseignements : 05 55 98 99 27 – contact@chateau-pompadour.fr.

place du château

Arnac-Pompadour 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



This 2023 edition promises to be a Dantean extravaganza, with a new mapping creation reminiscent of Tim Burton?s universe, and a demented strolling procession featuring some 150 extras presenting sinister sets, terrifying costumes and macabre stories. A food court and a wild disco will enhance this unforgettable experience, open to all

this unforgettable experience, open to the most daring on 1 evening only: Tuesday, OCTOBER 31!

Places are limited.

The single price for the Halloween Party (+ 12 years) is 15?

Pre-sales online and at château reception. No reservation without payment.

Information: 05 55 98 99 27 – contact@chateau-pompadour.fr

La edición de 2023 promete ser una extravagancia dantesca, con una nueva creación cartográfica que recuerda al universo de Tim Burton, y un demencial espectáculo ambulante con unos 150 figurantes en escenarios siniestros, disfraces terroríficos e historias macabras. Una zona de catering y una discoteca salvaje pondrán la guinda a esta experiencia inolvidable

esta experiencia inolvidable, abierta a los más atrevidos, sólo 1 noche: ¡el martes 31 DE OCTUBRE!

Plazas limitadas.

El precio único para la Noche de Halloween (mayores de 12 años) es de 15 euros.

Venta anticipada en línea y en la recepción del castillo. No se admiten reservas sin pago.

Información: 05 55 98 99 27 – contact@chateau-pompadour.fr

Die Ausgabe 2023 verspricht dantesk zu werden: eine neue Mapping-Kreation, die an die Welt von Tim Burton erinnert, ein verrückter Spaziergang, bei dem etwa 150 Statisten unheimliche Kulissen, schreckliche Kostüme und makabre Geschichten präsentieren werden. Ein Restaurantbereich und eine wilde Diskothek runden die Veranstaltung ab

dieses unvergessliche Erlebnis ist für die Wagemutigsten nur an einem Abend möglich: am Dienstag, den 31. OKTOBER!

Achtung, begrenzte Plätze!

Der Einzelpreis für den Halloween-Abend (ab 12 Jahren) beträgt 15?

Vorverkauf online und an der Rezeption des Schlosses. Keine Reservierung ohne Bezahlung.

Weitere Informationen: 05 55 98 99 27 – contact@chateau-pompadour.fr

