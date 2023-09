Halloween Party au Château de Pompadour pour les plus petits place du château Arnac-Pompadour, 28 octobre 2023, Arnac-Pompadour.

Arnac-Pompadour,Corrèze

2 journées spéciales enfants !Au programme : le Grand Jeu dans les décors des extérieurs du château. Des sessions de maquillage au Manège de l’Orangerie et, grande nouveauté : la possibilité d’assister à la projection mapping, accompagné d’un adulte.

Attention, places limitées.

L’enquête (3 – 12 ans) : 7€ (accompagnants gratuits) – Maquillage 3€. Mapping enfants : 5€

Réservations fortement conseillées pat mail ou par téléphone.

Préventes uniquement possible en physique.

Renseignements : 05 55 98 99 27 – contact@chateau-pompadour.fr.

2023-10-28 fin : 2023-10-28 18:00:00. .

place du château

Arnac-Pompadour 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



2 special days for kids! On the program: the Grand Jeu in the château’s outdoor settings. Face-painting sessions at the Manège de l?Orangerie, and a new feature: the possibility of attending the mapping projection, accompanied by an adult.

Places are limited.

Inquiry (3 – 12 years): 7? (accompanying adults free) – Make-up: 3? Children?s mapping: 5?

Reservations strongly advised by e-mail or telephone.

Pre-sales only possible in person.

Information: 05 55 98 99 27 – contact@chateau-pompadour.fr

2 días especiales para los niños. En el programa: el Grand Jeu en el entorno exterior del castillo. Sesiones de maquillaje en el Manège de l’Orangerie y, como gran novedad, la posibilidad de asistir a la proyección del mapping, acompañados de un adulto.

Plazas limitadas.

Consulta (3 – 12 años): 7? (adultos acompañantes gratis) – Maquillaje: 3? Mapping infantil: 5?

Se recomienda encarecidamente reservar por correo electrónico o teléfono.

Sólo es posible la venta anticipada en persona.

Información: 05 55 98 99 27 – contact@chateau-pompadour.fr

2 Tage speziell für Kinder!Auf dem Programm: das große Spiel in den Kulissen der Außenanlagen des Schlosses. Schminken im Karussell der Orangerie und, als große Neuheit, die Möglichkeit, in Begleitung eines Erwachsenen an der Mapping-Projektion teilzunehmen.

Achtung: Begrenzte Plätze.

Untersuchung (3 – 12 Jahre): 7? (Begleitpersonen kostenlos) – Make-up 3? Mapping für Kinder: 5?

Reservierungen werden dringend per E-Mail oder Telefon empfohlen.

Vorverkauf nur im Geschäft möglich.

Informationen: 05 55 98 99 27 – contact@chateau-pompadour.fr

Mise à jour le 2023-09-27 par Corrèze Tourisme