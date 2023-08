Spectacle-concertant: Vols au dessus du Volcan Place du chateau à Cabris Cabris, 16 septembre 2023, Cabris.

Spectacle-concertant: Vols au dessus du Volcan Samedi 16 septembre, 17h00 Place du chateau à Cabris Entrée libre (avec une participation libre possible dans le chapeau final)

Vols au dessus du Volcan

Saviez-vous qu’Antoine de Saint-Exupéry s’était marié à Nice ? Que sa mère habitait Cabris? Connaissez-vous son épouse, Consuelo Suncín, artiste peintre ? Et le pays d’origine de Consuelo ?

Le spectacle :

L’idée de créer un spectacle autour de cette correspondance est née, pour donner voix à Consuelo et à Antoine, grâce à une lecture à deux voix, et l’accompagnement musical d’un piano.« Vols au-dessus du Volcan » évoque les voyages incessants d’Antoine, et le caractère de Consuelo, marqué par les éruptions des volcans d’El Salvador durant son enfance.On y découvre la promesse réciproque d’un amour inconditionnel qui au-delà de tous les tourments, perdurera et permettra en temps de guerre l’écriture d’un conte intemporel « Le Petit Prince ». Notre objectif est de faire découvrir cette relation amoureuse, qui a duré 14 ans, depuis leur rencontre rocambolesque en Argentine, jusqu’à la fin tragique du pilote en mission de guerre en 1944.

17h00 ACCUEIL place MIrabeau par M. le Maire de Cabris et le Consul honoraire d’El Salvador à Cannes, partage de données historiques, café salvadorien offert.

17h30: début du spectacle en plein air

18h45: fin du spectacle

Bord de plateau, échanges avec les artistes…

Marybel Dessagnes: Pianiste et compositrice

Isabelle Chemin: Consuelo

Gus Portmann: Antoine

PS: En cas de mauvaises conditions climatiques, l’ensemble de l’événèment est conservé et se déroulera dans la salle des fêtes Frédéric Mistral juste à côté sous la mairie.

Place du chateau à Cabris Pl. Mirabeau, 06530 Cabris Cabris 06530 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur Cabris est un village au dessus de Grasse, avec vue sur la mer. La Comtesse, Marie de St-Exupéry, mère de l'écrivain Antoine de St-Exupéry y habita au XX siècle. parking de ville a proximité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T17:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

Association CHEMINDESSENS